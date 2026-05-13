Gegè Munari The Legend 5et in concerto a Rimessa Fab

Il batterista Gegè Munari, noto come “The Legend”, si esibirà con il suo quintetto a Rimessa Fab. Nato nel 1934 a Napoli, Munari ha iniziato a studiare la batteria nei primi anni Cinquanta. La sua carriera nel jazz italiano si è sviluppata nel corso di decenni, rendendolo una figura di riferimento nel panorama musicale. La performance prevista coinvolge cinque musicisti e si svolgerà nel locale di via Fab.

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Soprannominato “The Legend”, Gegè Munari, classe 1934, è un’autentica leggenda del jazz italiano. Napoletano, all’inizio degli anni Cinquanta comincia a studiare lo strumento della batteria. Nei primi anni Sessanta si trasferisce a Roma e diventa ben presto uno dei batteristi jazz più richiesti.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Greg Burk piano solo in concerto a Rimessa FabIl pianista/compositore/insegnante Greg Burk ha vissuto, studiato, insegnato e suonato in tutto il mondo. Roberto Gatto Hammond 4et in concerto a Rimessa FabIl Roberto Gatto hammond Hammond 4et è un gruppo di recente formazione, che vede alcuni tra i migliori giovani musicisti della scena jazzistica... Gegè Munari e le sue all star del jazz. La grande musica è allo SpiritoSuoneranno insieme al leggendario musicista, ormai novantenne ma ancora in attività, grandi nomi del panorama italiano per il concerto dalle tinte afroamericane ’The Great Gegezz Night’. Più calda di ... ilrestodelcarlino.it Gege' Munari, The Legend of Jazz in concerto al Charity CaféVenerdì 22 marzo al Charity Café una serata con il favoloso quartetto di Gege' Munari, The Legend of Jazz completato da Antonello Sorrentino alla tromba, Claudio Colasazza al piano ed Enrico Mianulli ... informazione.it