La regina Camilla ha organizzato un ricevimento a Clarence House, a Londra, dedicato ai cani addestrati a individuare il cancro. L'evento si è svolto in presenza di numerosi ospiti e si è concentrato sulla presentazione di questa tecnologia canina. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle persone presenti o sui dettagli specifici delle attività svolte durante l'iniziativa.

La regina Camilla ha ospitato un ricevimento a Clarence House, a Londra, per rendere omaggio ai cani addestrati al rilevamento del cancro. Gli animali sono stati addestrati dall’associazione Medical Detection Dogs (MDD), un’organizzazione benefica di cui Camilla è madrina da oltre un decennio. I cani sono stati istruiti per avvisare le persone quando sta per verificarsi un evento medico. La regina ha salutato gli ospiti dell’associazione e ha accarezzato i cani, prima di assistere a una dimostrazione delle loro capacità. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gb, regina Camilla circondata da cani addestrati al rilevamento del cancro

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