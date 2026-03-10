Durante la cerimonia del Commonwealth Day, la regina consorte ha attirato l’attenzione indossando una spilla di diamanti appartenuta alla Regina Madre, che ha scelto di appuntare al cappotto rosso. Tra i presenti, molte figure di rilievo del mondo reale hanno sfoggiato i propri look, creando un contrasto tra eleganza e tradizione. La scelta della sovrana ha suscitato interesse tra gli osservatori.

Le due donne indossavano i colori dell'Union Jack, le loro perle e i loro diamanti aggiungevano il bianco necessario. God Save the King, per salvare la monarchia in questo momento drammatico per la Corona, il messaggio veicolato dai vestiti è più chiaro che mai: la famiglia è unita e compatta nel supportare il re nel giorno in cui si celebra il Commonwealth. La regina Camilla indossa un soprabito disegnato da Fiona Clare, un modello che possiede anche in royal blue, abbinato a un cappello creato da Philip Treacy. Il rosso scelto è vivo e vibrante, una nuance che incarna bene il concetto di dress to impress. A stupire però in questo look non c'è solo il colore e l'intento diplomatico combinato al cappotto di Kate ma il pezzo forte è la spilla di diamanti che illumina l'intero insieme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina Camilla alla cerimonia del Commonwealth Day stupisce con una spilla appartenuta alla Regina Madre (e tutti i look delle reali, e non solo, presenti)

