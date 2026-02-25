Ricerca persone l’esercitazione con i cani addestrati

L’esercitazione di ricerca persone è stata organizzata a causa delle richieste di sicurezza della comunità locale. In località Conca degli Ulivi, vicino a San Benedetto, i cani addestrati hanno individuato persone scomparse in un’area boschiva. L’evento, autorizzato dal Comune di Acquaviva Picena, ha coinvolto i volontari dell’Anvvfc di San Benedetto, che hanno simulato operazioni di salvataggio. La prova si è concentrata sulla rapidità nel trovare le persone nascoste tra gli alberi.

Su autorizzazione del comune di Acquaviva Picena, in località Conca degli Ulivi, ai confini con San Benedetto, si è svolta una esercitazione di ricerca persone con cani addestrati, promossa dalla delegazione dell’ Anvvfc (Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo) di San Benedetto. L’attività si è tenuta in un’area ben identificata e circoscritta di proprietà del comune di Acquaviva Picena. "L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di addestramento e mantenimento delle capacità operative del personale volontario e delle unità cinofile impegnate nelle attività di ricerca – fanno sapere dall’amministrazione comunale – Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che interesseranno il nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Esercitazione di protezione civile per ricerca dispersi e recupero feriti in zone impervie | FOTOUna esercitazione di protezione civile ha simulato il ritrovamento di dispersi e il soccorso di feriti in aree impervie a Castel di Sasso, a causa di un evento improvviso.

