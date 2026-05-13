Gazzetta dello Sport | Napoli allarme Conte | il crollo finale riapre dubbi e tensioni

Negli ultimi cinque incontri, la squadra ha conquistato un solo punto, evidenziando una perdita di fiducia e di energia in campo. La serie negativa ha portato a dubbi sulla condizione mentale e sulla compattezza del gruppo, con la sensazione di aver smarrito alcune delle caratteristiche che avevano contraddistinto le prestazioni precedenti. La situazione ha generato tensioni tra i membri dello staff e i giocatori, con un clima di preoccupazione crescente.

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