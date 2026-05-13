Gazzetta dello Sport | Napoli allarme Conte | il crollo finale riapre dubbi e tensioni
Negli ultimi cinque incontri, la squadra ha conquistato un solo punto, evidenziando una perdita di fiducia e di energia in campo. La serie negativa ha portato a dubbi sulla condizione mentale e sulla compattezza del gruppo, con la sensazione di aver smarrito alcune delle caratteristiche che avevano contraddistinto le prestazioni precedenti. La situazione ha generato tensioni tra i membri dello staff e i giocatori, con un clima di preoccupazione crescente.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Cinque punti nelle ultime cinque partite, una squadra svuotata mentalmente e la sensazione di aver smarrito improvvisamente identità e ferocia agonistica. È questo il quadro analizzato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, dopo la sconfitta interna contro il Bologna che ha rinviato ancora la qualificazione matematica del Napoli alla prossima Champions League. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, i conti del Napoli non tornano più. L’emergenza infortuni, che per mesi aveva rappresentato una parziale attenuante, è ormai praticamente terminata.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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