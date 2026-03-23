"> Il Napoli intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. Come racconta la Gazzetta dello Sport, dopo mesi complicati sul fronte degli infortuni, la rosa di Conte comincia lentamente a ricomporsi. I rientri di De Bruyne e McTominay rappresentano segnali incoraggianti, mentre Lukaku è a disposizione anche se non ancora al meglio della condizione, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. A centrocampo è tornato anche Lobotka, nuovamente padrone della regia, e con lui Anguissa, reduce da un lungo periodo difficile. Un recupero graduale ma fondamentale per restituire equilibrio alla squadra, evidenziato ancora dalla Gazzetta dello Sport, che fotografa una situazione in miglioramento dopo mesi complicati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, l’infermeria si svuota: Conte ritrova i big per il finale”

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