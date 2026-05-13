Gaza | 36 italiani in Turchia con la Flotilla Tajani segue la rotta

A Gaza, 36 cittadini italiani si trovano in Turchia a bordo di una flottiglia diretta nella Striscia. Il ministro degli Esteri ha seguito il percorso delle navi, mentre si attendono sviluppi riguardo alle possibili azioni della marina israeliana per bloccare le imbarcazioni. Non ci sono state risposte ufficiali da parte dell'Unione Europea alle richieste di ispezione delle navi, e i dettagli sulle modalità di intervento rimangono ancora da definire.

? Domande chiave Come interverrà la marina israeliana per bloccare le navi della Flotilla? Perché l'Unione Europea non ha risposto alla richiesta di ispezioni? Cosa spinge la Open Arms ad aver abbandonato la missione turca? Chi gestirà la sicurezza dei 36 italiani durante lo scontro marittimo??? In Breve Attivisti Thiago Avila e Saif Abukeshek si sono ricongiunti con il gruppo a Marmaris. La rotta prevede una sosta tecnica strategica presso l'isola di Cipro. Il Comune di Taranto ha con .🔗 Leggi su Ameve.eu

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