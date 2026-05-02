Gaza la Freedom Flotilla cambia rotta | dai porti italiani la sfida all’assedio

Nelle stesse ore in cui le navi della Global Sumud Flotilla vengono attaccate da forze israeliane in acque internazionali, un’altra imbarcazione destinata a Gaza ha cambiato rotta. La Freedom Flotilla, partita dai porti italiani, ha modificato il suo percorso senza raggiungere la destinazione prevista. Questa decisione si inserisce in un quadro di tensioni e interventi legati alle operazioni in corso nella regione.

Negli stessi giorni in cui le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla subiscono da parte di Israele l’ennesimo atto di pirateria in acque internazionali, un’altra missione ha preso il largo. Si tratta di quella della Freedom Flotilla Italia che, però, questa volta ha scelto una modalità inedita per portare avanti la lotta accanto al popolo palestinese. Una rete per restare al fianco della Palestina. L’iniziativa denominata “100 PORTI • 100 CITTÀ” toccherà vari porti e località italiane con lo scopo di «costruire insieme a tutte le realtà che hanno a cuore il destino del popolo palestinese un coordinamento internazionale permanente, capace di restare al fianco della Palestina non solo quando le flottiglie solcano il Mediterraneo, ma ogni giorno, in ogni città, dentro ogni istituzione, in ogni spazio civile».🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gaza, la Freedom Flotilla cambia rotta: dai porti italiani la sfida all’assedio Notizie correlate La Flotilla dalla Sicilia verso Gaza. Boldrini: "Partita per rompere l'assedio e il silenzio"«Nelle scorse ore è partita dalla Sicilia la nuova missione della Global Sumud Flotilla verso Gaza, ancora più partecipata delle precedenti. Rotta verso Gaza, parte da Bari la nuova missione della FlotillaUna delle imbarcazioni, della nuova missione internazionale umanitaria, è salpata questa mattina dal porto del capoluogo pugliese. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Flotilla, Israele: 'Attivisti saranno rilasciati in Grecia'; Nuova Global Sumud Flotilla domani al via. Nessuno parte allo sbaraglio; Mobilitazione per la Freedom Flotilla: Stanno provando a fermare il mare con le mani; La marina israeliana sequestra 15 navi della Global Sumud Flotilla al largo di Creta, arrestati 175 attivisti. Sumud Flotilla verso Gaza: la Farnesina chiede a Israele di non ripetere gli attacchi (Irina Smirnova)La Sumud Flotilla è tornata in navigazione verso la Striscia di Gaza, riportando al centro del dibattito internazionale una crisi che continua a dividere opinioni pubbliche e governi. Preoccupa anche ... farodiroma.it Freedom Flotilla Italia, ‘violato diritto, rispondano governo e Ue’(ANSA) – ROMA, 30 APR – Freedom Flotilla Italia esprime piena e incondizionata solidarietà agli attivisti coinvolti nell’attacco avvenuto nella notte al largo di Creta, mentre erano impegnati in una m ... espansionetv.it Freedom Flotilla Italia. . In attesa dell'arrivo/partenza della Ghassan Kanafani dal porto di Taranto. - facebook.com facebook Freedom Flotilla Italia esprime piena e incondizionata solidarietà agli attivisti coinvolti nell'attacco avvenuto nella notte al largo di Creta, mentre erano impegnati in una missione civile diretta verso Gaza con finalità umanitarie. Secondo le informazioni dispon x.com