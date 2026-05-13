A Gaza, 229 studenti provenienti dalla regione si trovano attualmente in Italia, dove si studia la possibilità di avviare un progetto universitario locale. L’obiettivo è creare un’università che possa ospitare studenti palestinesi e offrire opportunità di formazione senza dover lasciare Gaza. Le autorità italiane stanno valutando come strutturare questa iniziativa e chi si occuperà della gestione pratica del nuovo istituto.

? Punti chiave Come potrà l'Italia trasformare l'accoglienza in un progetto strutturale?. Chi gestirà concretamente la creazione della nuova università a Gaza?. Quali sono i dettagli del piano per ricostruire la comunità scientifica?. Perché la diplomazia italiana ha scelto proprio la via accademica?.? In Breve La ministra Bernini coordina l'accoglienza degli studenti giunti dalle zone di guerra.. Il governo collaborerà con la Protezione civile per ricostruire l'università a Gaza.. L'iniziativa mira a trasformare l'aiuto umanitario in infrastrutture accademiche stabili nel territorio.. In Italia sono già arrivati 229 studenti palestinesi provenienti da Gaza, accolti grazie ai corridoi universitari attivati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza, 229 studenti in Italia: l’Italia punta a un’università locale

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