Gaza gli studenti protestano per tornare all'università | La guerra ha distrutto tutto vogliamo venire in Italia

A Gaza, studenti e studentesse manifestano chiedendo la riapertura delle università e la possibilità di recarsi in Europa. La protesta nasce dal fatto che la guerra ha impedito loro di accedere ai corsi che avevano vinto con borse di studio. La richiesta principale riguarda il ritorno all’attività universitaria e la possibilità di frequentare le lezioni all’estero, in un momento in cui le strutture di istruzione sono state danneggiate o chiuse.

A Gaza le studentesse e gli studenti protestano per riaprire i corridoi universitari e venire in Europa per frequentare i corsi per i quali hanno vinto borse di studio. Tra loro c'è Alaa, 20 anni: "Voglio continuare a inseguire il sogno di diventare medico", racconta a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il liceo Righi riapre dopo il rai fascista, ma gli studenti protestano: “Tutto sporco, non si respira”"Il Righi è fascista", svastiche e liceo devastato: il Partito Democratico deposita un'interrogazione firmata da oltre 40 deputati. “Abbiamo la borsa di studio per lasciare Gaza ma l’ambasciata italiana non risponde”: l’appello di 38 studentiI corridoi universitari da Gaza sono chiusi da mesi, e gli studenti vincitori di borse di studio nei nostri atenei non ricevono risposte... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bloccati a Gaza nonostante 165 borse di studio pronte; Corteo pro Gaza a Torino: due ordinanze del prefetto, vietata la vendita di bottiglie e lattine e divieto di portare con sé materiale per camuffarsi; È stato occupato il liceo Minghetti, di nuovo; Gaza, gli universitari: aprite i valichi, vogliamo poter studiare. Gaza, 165 studenti bloccati nonostante le borse di studio pronteLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Gaza, 165 studenti bloccati nonostante le borse di studio pronte pubblicato il 23 Aprile 2026 a firma di Virginia Della Sala ... ilfattoquotidiano.it Gaza, gli universitari: aprite i valichi, vogliamo poter studiareGaza, 20 apr. (askanews) - Nelle immagini la protesta di un gruppo di studenti universitari sfollati a Gaza City. Ragazzi e ragazze manifestano contro ... quotidiano.net Le forze israeliane hanno ucciso 12 palestinesi, tra cui sei agenti di polizia, in diversi attacchi a Gaza. Nonostante un cessate il fuoco in vigore da sei mesi, le forze israeliane continuano a commettere quotidianamente violazioni che hanno causato quasi 1.00 - facebook.com facebook DOMANI SU IL @ilmanifesto Deir al-Balah al voto, Gaza torna alle urne dopo vent’anni di Michele Giorgio Palestina Hamas in campo con una lista «indipendente». Un milione ai seggi in Cisgiordania. Per il movimento islamico è il primo test dopo il 7 ottobre. x.com