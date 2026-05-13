Nel secondo quarto di finale del torneo femminile degli Internazionali d’Italia, Coco Gauff ha superato una lunga e impegnativa sfida contro la russa Mirra Andreeva, portando a casa la vittoria e l'accesso alle semifinali. Dopo il match, Gauff ha commentato di cercare di apprezzare il fatto di essere ancora in corsa nel torneo. La sfida è stata caratterizzata da continui scambi di nervi e momenti di tensione tra le due giocatrici.

Nel secondo quarto di finale del torneo femminile degli Internazionali d’Italia Coco Gauff vince una vera e propria battaglia di nervi contro la russa Mirra Andreeva e guadagna così il pass per la semifinale contro Sorana Cirstea. Nella conferenza stampa successiva alla partita l’americana ha analizzato la sua prestazione. L’analisi della prestazione contro la giocatrice russa: “ Credo di aver giocato decisamente meglio in questa partita. Soprattutto con il dritto e la risposta, penso di aver fatto bene in questi aspetti. Ovviamente, avrei voluto chiudere un po’ prima nel terzo set. Lei ha alzato molto il suo livello. Ciononostante, mi sono messa in condizione di vincere praticamente in ogni game.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gauff, dopo la battaglia con Andreeva: “Sto cercando di apprezzare il fatto di essere ancora qui”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Juventus Women, Girelli rivela: «Sono felice di essere qui anche se sto cercando ancora di adattarmi. Differenze con l’Italia? Dico questo» di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Cristiana Girelli parla della sua nuova esperienza negli Stati Uniti dopo l’addio ai colori bianconeri.

Foro Italico, Gauff travolge Andreeva dopo una rimonta epica? Domande chiave Come ha fatto Gauff a ribaltare il primo set perso? Perché la tenuta fisica di Andreeva è venuta meno nel finale? Quale gesto di...

Temi più discussi: Gauff, dopo un'altra battaglia a Roma: Cerco di apprezzare il fatto di essere ancora qui; Gauff: Non sono Sinner, qualche set lo perderò. Devo smetterla di mettermi pressione; WTA Roma 2026, buona la prima per Sabalenka e Gauff. Impresa Basiletti, Paolini soffre ma vince; WTA Roma 2026, Gauff sempre tabù per Andreeva: in semifinale con Cirstea.

Una nuova battaglia nella guerra nel tennis femminile: Oleksandra Oliynykova sulla WTA, Sabalenka e altro [Bounces] reddit

Carlo Galati (@CarloGalati) / Posts / X x.com

Gauff, dopo la battaglia con Andreeva: Sto cercando di apprezzare il fatto di essere ancora quiNel secondo quarto di finale del torneo femminile degli Internazionali d'Italia Coco Gauff vince una vera e propria battaglia di nervi contro la russa ... oasport.it

Coco Gauff, dopo la vittoria all’Italian Open, svela la sua strana condizione mentale.Coco Gauff ha affrontato una dura battaglia nel terzo turno dell’Open d’Italia contro Solana Sierra, dimostrando tenacia e determinazione. L’americana ha invertito la tendenza dopo aver perso il primo ... napolipiu.com