Gattopardo in un parco nel Milanese catturato e portato allo zoo

Un gattopardo è stato trovato in un parco nel milanese e successivamente catturato, venendo trasferito allo zoo. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sulle sue origini e sui motivi della presenza in quell’area. Gli agenti stanno verificando le eventuali responsabilità e cercando di capire come l’animale sia finito in un ambiente urbano. La situazione è sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La prima segnalazione era arrivata giovedì 30 aprile: si parlava dell’avvistamento di un grande gatto con mantello giallo nel comune di Arese; sabato 2 maggio un altro avvistamento, questa volta nel comune di Garbagnate Milanese, al Parco della Garbatella. Nel tardo pomeriggio di sabato, una pattuglia dei carabinieri forestali di Garbagnate, insieme alla polizia provinciale e ai veterinari, si sono recati sul posto e hanno messo in sicurezza l’area. L’esemplare (un Leptaiilurus serval, meglio conosciuto come servalo o gattopardo africano, ndr) è stato narconizzato e bloccato, poi portato in una clinica veterinaria per valutarne lo stato di salute.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il gattopardo avvistato al parco nel Milanese: catturato e trasferitoLa prima segnalazione era arrivata giovedì 30 aprile: si parlava dell’avvistamento di un grande gatto con mantello giallo nel comune di Arese; sabato... Leggi anche: Catturato pericoloso gattopardo africano a Garbagnate Milanese: indagano i carabinieri Temi più discussi: Garbagnate Milanese, gattopardo africano trovato a spasso nel parco. Il proprietario rischia una multa da 20 mila a 150 mila euro; Il gattopardo avvistato al parco nel Milanese: catturato e trasferito; Un pericoloso gattopardo africano passeggiava indisturbato nei parchi di Arese e Garbagnate; Un gattopardo africano ai margini delle Groane, indagano i carabinieri forestali. Gattopardo a spasso per Garbagnate: catturato in un parco dai carabinieri x.com Un gattopardo africano tra Arese e Garbagnate: catturato il felino selvatico nel parco – VIDEOTra Arese e Garbagnate un gattopardo africano in libertà, catturato dai carabinieri forestali. Sembrava il classico avvistamento frutto di un eccesso di fan ... ilnotiziario.net Pericoloso felino africano trovato in un parco di Garbagnate MilaneseMilano, 12 mag. (askanews) – Un esemplare di Leptaiilurus serval, meglio conosciuto come servalo o gattopardo africano, un felino selvatico originario dell’Africa centro meridionale che rientra nell ... askanews.it