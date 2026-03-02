Frode e contrabbando di gasolio tra Anzio e Nettuno | sequestrati impianto e 3.400 litri

Le forze di polizia hanno sequestrato un impianto e 3.400 litri di gasolio durante controlli sui distributori di carburante tra Anzio e Nettuno. I controlli sono stati effettuati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’intervento si è svolto nelle due località, dove sono stati individuati irregolarità nei sistemi di distribuzione del carburante.

Anzio, 2 marzo 2026 – Controlli sui distributori di carburante nei comuni di Anzio e Nettuno da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel corso delle ispezioni è stata rilevata, presso uno degli impianti, la commercializzazione di gasolio non conforme. Le verifiche, eseguite sul posto dalla Compagnia di Nettuno con il supporto dei chimici del Laboratorio Mobile dell’Agenzia, hanno accertato che il carburante presentava un punto di infiammabilità inferiore alla soglia minima prevista dalla normativa vigente, pari a 55 gradi. In termini tecnici, un punto di infiammabilità più basso indica che il carburante può sviluppare vapori infiammabili a temperature inferiori rispetto a quelle previste. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Gasolio di contrabbando venduto illegalmente: 155mila litri sequestrati nel CasertanoA San Marco Evangelista, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato anche olio lubrificante e additivo per prodotti energetici. Leggi anche: 8.000 litri di gasolio annacquato: frode e danni alle auto a Paternò Approfondimenti e contenuti su Frode. Discussioni sull' argomento Oro e investimenti: le tre trappole che svuotano il portafogli; Operazione Cash Back della GdF di Ancona: frodi per 5 miliardi e riciclaggio internazionale; Ciserano, scoperta fabbrica abusiva di sigarette: 2 arresti, 14 denunce e sequestro milionario; Lombardia a mano armata - POP. Frode a Iva da 90 milioni e sequestri per 19 milioniFrode all'Iva da 90 milioni di euro: due custodie in carcere, quattro obblighi di dimora e sequestri per 19 milioni di euro. E' il bilancio di una operazione della guardia di Finanza e l'Agenzia delle ... ansa.it Guardia di Finanza smantella maxi frode logistica: 14 indagati, 750mila euro sequestrati e 120 lavoratori irregolari (VIDEO) facebook Frode “apri e chiudi” nel settore tessile: sequestri per un milione di euro a Lugo x.com