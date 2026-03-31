Durante una recente trasmissione televisiva, si è verificato un acceso scambio tra l’avvocato De Rensis e il procuratore Garofano riguardo al caso di Garlasco. Le dichiarazioni si sono concentrate su aspetti legati alle indagini e alle modalità di gestione del procedimento, con entrambe le parti che hanno espresso giudizi duri e parole forti. Il confronto ha suscitato molta attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Scintille in tv a Lo Stato delle Cose: durante la discussione sul caso del delitto di Garlasco sono volate parole grosse tra Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, e Luciano Garofano, ex comandante dei carabinieri del Ris. Alla base della lite il materiale pornografico sul pc di Stasi che Chiara Poggi potrebbe aver visto poco prima di morire. “Lei è un maleducato”, attacca Garofano quando De Rensis lo accusa di fare “psicologia della mutua”. Garlasco, tensione tra De Rensis e Garofano a Lo Stato delle Cose Lo scontro in tv tra De Rensis e Garofano Giletti: "Si continua a diffamare Stasi" Garlasco, tensione tra De Rensis e Garofano a... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, tensione alle stelle tra De Rensis e Garofano da Giletti: "Fa paura alla formiche", "Maleducato"

Articoli correlati

Garlasco, tensione De Rensis-Garofano da Giletti: "Non faccia ironia sul carcere di Stasi", "Ci sono sentenze"“Lei l’ironia la fa con il carcere suo, non con il carcere di Stasi“: ha letteralmente perso le staffe Antonio De Rensis, l’avvocato dell’unica...

Caos su Garlasco da Giletti, De Rensis gela Garofano: “Non capisce nulla, fa lo psicologo della mutua”Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi torna ad accendere gli animi nel salotto di Massimo Giletti.