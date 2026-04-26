Il conduttore di Far West ha risposto alle dichiarazioni di Roberta Bruzzone riguardo a un esposto contro una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. La Bruzzone aveva espresso alcune opinioni pubblicamente, mentre Sottile ha precisato che non ci sono state censure o limitazioni alle sue affermazioni. La discussione riguarda le modalità di comunicazione e il rispetto delle procedure legali nel contesto di questa vicenda.

Sul caso Garlasco continua a tenere banco l’esposto presentato da Chiara Ingrosso, ex inviata di Far West, contro Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. Roberta Bruzzone ha spiegato perché la giornalista non avesse dato notizia delle sue scoperte. La criminologa ha spiegato che avrebbe voluto ma “non è avvenuto e non certo per decisione di Chiara Ingrosso”. Salvo Sottile, conduttore di Far West, ha replicato sui social: “Fa intendere che la trasmissione o io avremmo censurato Chiara Ingrosso? Risponderà nelle sedi opportune”. Esposto contro De Rensis, cosa ha detto Roberta Bruzzone Le parole su Chiara Ingrosso La replica di Salvo...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Salvo Sottile replica a Roberta Bruzzone sull'esposto contro De Rensis: "Nessuna censura"

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Temi più discussi: Garlasco in Tv, caos sui nuovi testimoni e il mistero del cerchietto di Chiara: le parole di Alberto Stasi; Garlasco, sarebbe la giornalista Chiara Ingrosso ad aver inviato l'esposto contro De Rensis e De Giuseppe; Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3 - TPI; L’avvocato De Rensis in tv dagli audio al suo ruolo in teatro, risponde su tutto.

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L'abbiamo definita la guerra degli audio e non si ferma. Ecco le parole di Roberta Bruzzone sui social https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/nella-guerra-degli-audio-entra-anche-salvo-sottile-che-attacca-la-dottoressa-bruzzone - facebook.com facebook

Gli stessi soggetti che prima di Salvo Sottile pubblicavano le mie foto nuda dandomi della zocc** (e non solo, anche quelle di casa mia, gli hotel dove soggiornavo, il mio numero di volo, la relazione della mia psichiatra...) x.com