Un uomo ha trascorso circa sei ore all’interno di un edificio situato vicino alla stazione di Tiburtina, nel centro di Roma. Durante questa permanenza ha partecipato a sessioni di test e colloqui con lo scopo di confutare un’immagine di violenza associata al suo profilo. L’intera operazione si è svolta in un contesto di approfondimenti investigativi, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui soggetti coinvolti.

Circa sei ore rinchiuso dentro un palazzo di via Arduino, a due passi dallo scalo ferroviario di Tiburtina, a Roma. Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, ha trascorso così la sua seconda giornata nella Capitale. Nel grande edificio che ospita Genomica Srl, un avanzato centro diagnostico di genetica molecolare, il 38enne è stato sottoposto a un lungo colloquio con uno psicologo psicoterapeuta. «Colloquio, ma anche specifici test» che serviranno per tracciare la personalità dell’indagato, precisa Armando Palmegiani, consulente tecnico della difesa di Sempio, entrando da uno degli accessi della struttura. L’arrivo del 38enne a Roma, infatti, è stata anche l’occasione per il suo team di riunirsi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, Sempio sei ore dallo psicologo per smontare il profilo di violento. Test e colloqui per smentire l'identikit

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Ma con tutta questa cosa di Garlasco, Sempio e i siti di seduzione etc. Si sa se Andrea Sempio ha mai scopato? reddit

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