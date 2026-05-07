Garlasco la difesa di Sempio al lavoro per smontare le intercettazioni | Commentava un podcast

La difesa di Andrea Sempio sta analizzando alcune registrazioni inedite, ottenute tramite una cimice posizionata nella sua auto, che potrebbero influenzare l’indagine sul delitto di Garlasco. Secondo quanto emerso, le intercettazioni non sarebbero conversazioni o dichiarazioni dirette, ma commenti di Sempio riguardanti un podcast o contenuti ascoltati in televisione. La strategia mira a chiarire il contesto di quelle registrazioni e il loro peso nel procedimento giudiziario.

Le intercettazioni inedite che potrebbero riscrivere ancora l’inchiesta sul delitto di Garlasco, raccolte da una cimice messa nella sua auto, sarebbero in realtà dei commenti di Andrea Sempio a un podcast o a ciò «di cui aveva sentito parlare nelle trasmissioni televisive». Lo ha dichiarato la legale Angela Taccia, mentre il collega Liborio Cataliotti ha affermato: «Il mio cliente ritiene di essere in grado di spiegare quelle captazioni». Gli avvocati di Sempio sono al lavoro recuperare la trasmissione che parlava del delitto di Garlasco e per analizzarlo. LEGGI ANCHE: Lo sciacallaggio su Garlasco, il cold case in pasto a un’Italia mai sazia di omicidi efferati Il contenuto delle nuove intercettazioni ambientali.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Garlasco, la difesa di Sempio al lavoro per smontare le intercettazioni: «Commentava un podcast» Andrea Sempio intercettato in auto, la difesa prova a smontare gli audio: «Commentava un podcast» Notizie correlate La difesa di Sempio al lavoro per smontare le intercettazioni: "Commentava un podcast"La difesa di Andrea Sempio prova a depotenziare quello che, per la Procura di Pavia, è diventato uno degli elementi più pesanti della nuova inchiesta... Andrea Sempio intercettato in auto, la difesa prova a smontare gli audio: «Commentava un podcast»I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti; Garlasco, la difesa di Sempio: Solo una cotta, non un'ossessione; Garlasco, la difesa di Sempio: Strumentale mostrizzazione. Convocati Marco Poggi e sorelle Cappa; Caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio: Domani non risponderà ai pm. Nuove testimonianze delle cugine di Chiara Poggi. Garlasco in Tv, Panicucci sfida la difesa di Sempio: Fornitemi il materiale. Bocellari si scontra con l'ospite: Perdo la pazienzaNella puntata di Mattino Cinque di giovedì 7 maggio 2026 si è parlato a lungo di Garlasco dopo gli interrogatori di Sempio e Marco Poggi ... libero.it Garlasco, la difesa di Sempio prepara la controffensiva: Le frasi in auto? Commentava un podcastI legali del 38enne al lavoro per recuperare i contenuti audio ascoltati in auto il giorno dell’intercettazione. La strategia della difesa sulle intercettazioni ambientali ... affaritaliani.it Caso Garlasco La criminologa Roberta Bruzzone parla in diretta a Fanpage: "L'audio di Sempio avrebbe già perso potenza" - facebook.com facebook Garlasco, Sempio intercettato: per gli inquirenti non poteva sapere che "i video di Chiara e Alberto sono dentro la penna" #delittodigarlasco x.com