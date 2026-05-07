Caso Garlasco nuovi risvolti La difesa di Sempio lavora per smontare l’audio

Nuovi sviluppi sono emersi nel caso Garlasco, con la difesa di Sempio impegnata a mettere in discussione l’autenticità di un audio ritenuto rilevante. Secondo fonti vicine al procedimento, si stanno analizzando dettagli tecnici per verificare la provenienza e l’integrità del file audio. La vicenda si protrae da diversi anni e coinvolge vari aspetti giudiziari, con aggiornamenti che potrebbero influenzare le prossime fasi del processo.

Il caso Garlasco. Ci sarebbero nuovi ed ulteriori risvolti. La difesa di Sempio lavora per smontare l’audio. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caso Garlasco, nuovi risvolti. La difesa di Sempio lavora per smontare l’audio Caso Garlasco, nuovi risvolti. La difesa di Sempio lavora per smontare l'audio Notizie correlate Andrea Sempio intercettato in auto, la difesa prova a smontare gli audio: «Commentava un podcast»I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel... Caso Garlasco: nuovi audio, Sempio smentisce le versioni precedenti? Cosa scoprirai Cosa rivelano i nuovi audio sulla telefonata con Chiara Poggi? Come si collega l'impronta biologica in cantina a Sempio? Perché il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, sempre più complicata la verità giudiziaria; Garlasco, l’avvocato Lovati ad Andrea Sempio: Verrai assolto ma non andare in procura; Panem et Garlasco, la nuova commedia all’italiana. Caso Garlasco, cos'ha in mano la Procura e perchè le intercettazioni rivelate: cosa cambia da oggiGarlasco, colpi di scena, o quasi, e comunque dell'inchiesta delle inchieste, ancora - si capisce - non è emerso tutto. Da una parte Marco Poggi che torna a difendere l'amico Andrea Sempio: Non abbia ... msn.com Caso Garlasco: nuovi interrogatori, vecchi segreti e un processo che potrebbe riscrivere la storiaIl caso Garlasco torna al centro della cronaca: Andrea Sempio indagato, DNA sotto le unghie di Chiara Poggi e gli interrogatori di maggio. atomheartmagazine.com Caso Garlasco La criminologa Roberta Bruzzone parla in diretta a Fanpage: "L'audio di Sempio avrebbe già perso potenza" - facebook.com facebook Caso #Garlasco: oggi è stato il giorno dell’interrogatorio di Andrea #Sempio. In procura a #Pavia, come testimone, anche Marco #Poggi, il fratello della vittima. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com