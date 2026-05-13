Garlasco ricordiamoci che esiste una sola vittima | Chiara Poggi

Il caso di Garlasco è di nuovo al centro dell’attenzione, con numerosi canali che ne trattano quotidianamente. Tv, social e piattaforme di streaming ospitano dibattiti, interviste e commenti di persone non qualificate. La vicenda riguarda una sola vittima, Chiara Poggi, e si ripropone come argomento di discussione continuo e diffuso. Nella rete si moltiplicano opinioni e analisi di vario genere, spesso senza fonti ufficiali.

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