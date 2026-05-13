Garlasco ricordiamoci che esiste una sola vittima | Chiara Poggi

Da dilei.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso di Garlasco è di nuovo al centro dell’attenzione, con numerosi canali che ne trattano quotidianamente. Tv, social e piattaforme di streaming ospitano dibattiti, interviste e commenti di persone non qualificate. La vicenda riguarda una sola vittima, Chiara Poggi, e si ripropone come argomento di discussione continuo e diffuso. Nella rete si moltiplicano opinioni e analisi di vario genere, spesso senza fonti ufficiali.

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Il caso Garlasco è tornato a occupare ogni spazio mediatico possibile. Televisioni, social, podcast, dirette TikTok, opinionisti improvvisati, esperti autoproclamati. E mentre la nuova indagine della Procura di Pavia riporta sotto i riflettori Andrea Sempio, il dibattito pubblico sembra essersi ormai trasformato in un gigantesco processo parallelo. Basta uscire di casa per rendersene conto. Dal supermercato all’estetista, la domanda è sempre la stessa: “ Tu cosa pensi? Alberto Stasi è innocente o colpevole? E Sempio? ”. Ed è forse proprio questo l’aspetto più inquietante dell’intera vicenda: la trasformazione di un omicidio terribile in un’arena permanente dove ogni giorno si emettono sentenze emotive.🔗 Leggi su Dilei.it

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Caso Garlasco. Clamoroso colpo di scena - salvare capra e cavoli! Omicidio Chiara Poggi.

Video Caso Garlasco. Clamoroso colpo di scena - salvare capra e cavoli! Omicidio Chiara Poggi.

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