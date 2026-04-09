Le autorità hanno smentito l’ipotesi che il presunto killer si nascondesse nel giardino della casa. Secondo le indagini, Chiara Poggi ha aperto la porta a una persona che conosceva, escludendo quindi la presenza di un estraneo nell’area esterna. Questa versione dei fatti è stata confermata dagli investigatori, che hanno verificato le testimonianze e i riscontri raccolti sul luogo.

L’ipotesi di uno sconosciuto — aggressore o ladro — nascosto in giardino è stata ritenuta dai giudici della Corte d’Assise d’Appello bis "fantasiosa e astrusa, distante dal senso comune delle cose" Nel caso del delitto di Garlasco si è tornati a discutere della possibilità che Chiara Poggi, l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, smentita ipotesi del killer nascosto in giardino: "Chiara Poggi ha aperto la porta a una persona che consceva"

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Garlasco, il giallo dei video intimi sul pc di Chiara Poggi - Storie italiane 17/12/2025

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