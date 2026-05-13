Garlasco Pm | Stasi innocente lavaggio dispenser del sapone e lavello incompatibile con presenza di 4 capelli mai periziati
Le autorità hanno dichiarato che il sospettato è estraneo alla scena del crimine, mentre hanno riscontrato che il dispenser del sapone e il lavello presentano quattro capelli mai sottoposti a esame. Inoltre, gli inquirenti riferiscono che le impronte dell'anulare e del mignolo sinistro del sospettato sono state trovate in modo incompatibile con la presenza di tracce di sangue. La posizione di queste evidenze alimenta il dubbio sulla sua responsabilità.
Secondo gli inquirenti, le impronte dell’anulare e del mignolo sinistro di Stasi sarebbero “ravvicinate” e “facilmente” compatibili con una normale presa dell’oggetto La Procura di Pavia sostiene che Alberto Stasi non avrebbe ucciso Chiara Poggi perché alcune delle prove poste a fondamento de.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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