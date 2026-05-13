Garlasco Pm | Stasi innocente lavaggio dispenser del sapone e lavello incompatibile con presenza di 4 capelli mai periziati

Le autorità hanno dichiarato che il sospettato è estraneo alla scena del crimine, mentre hanno riscontrato che il dispenser del sapone e il lavello presentano quattro capelli mai sottoposti a esame. Inoltre, gli inquirenti riferiscono che le impronte dell'anulare e del mignolo sinistro del sospettato sono state trovate in modo incompatibile con la presenza di tracce di sangue. La posizione di queste evidenze alimenta il dubbio sulla sua responsabilità.

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