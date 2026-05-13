Continuano a emergere nuovi dettagli sull'inchiesta riguardante il delitto di Garlasco. La Procura ha dichiarato che l’indagato principale non ha mai lavato il dispenser né il lavello, contrariamente a quanto sostenuto in passato. Le indagini si concentrano ora su altri aspetti, con l’obiettivo di chiarire i movimenti e le azioni dell’indagato prima e dopo il delitto. La posizione dell’indagato rimane quella di innocenza.

Continuano a trapelare dettagli sulla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo la Procura di Pavia Alberto Stasi non avrebbe ucciso Chiara Poggi perché le prove a suo carico nella sentenza definitiva non reggerebbero, fra cui il “ lavaggio ” del dispenser e del lavandino della villetta di via Pascoli che è “francamente incompatibile” con la presenza di “ben quattro capelli scuri, mai periziati” dentro al lavello e con l’assenza della “minima traccia di emoglobina” nel “sifone dello scarico”. Lo si apprende dalle carte che, nei giorni scorsi, gli inquirenti pavesi hanno trasmesso alla Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, per caldeggiare l’istanza di revisione della condanna per l’ex fidanzato della 26enne uccisa il 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, pm: “Stasi innocente, non ha mai lavato dispenser e lavello”

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Delitto di Garlasco, dopo quasi 4 ore Andrea Sempio lascia la Procura di Pavia

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