Garlasco nuova impronta mignolo destro di Stasi su dispenser sapone pm | Non fu ripulito crollata teoria presa acrobatica

La Procura di Pavia ha reso nota una nuova consulenza che identifica una traccia attribuita ad Alberto Stasi sul dispenser del sapone. La procura ha precisato che questa impronta non sarebbe stata ripulita, contraddicendo così la teoria precedente che ipotizzava una pulizia acrobatica del luogo. La scoperta delle tracce ha portato a una revisione delle ipotesi investigative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui