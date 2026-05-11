Garlasco nuova impronta mignolo destro di Stasi su dispenser sapone pm | Non fu ripulito crollata teoria presa acrobatica
La Procura di Pavia ha reso nota una nuova consulenza che identifica una traccia attribuita ad Alberto Stasi sul dispenser del sapone. La procura ha precisato che questa impronta non sarebbe stata ripulita, contraddicendo così la teoria precedente che ipotizzava una pulizia acrobatica del luogo. La scoperta delle tracce ha portato a una revisione delle ipotesi investigative.
La nuova consulenza della Procura di Pavia individua una traccia attribuita ad Alberto Stasi sul dispenser del sapone. Un elemento che riapre il dibattito sul presunto lavaggio "accurato" delle mani da parte dell’assassino dopo l'omicidio di Chiara Poggi, uno dei pilastri della sentenza che nel 2014.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Garlasco, spunta l’impronta del mignolo destro di Stasi sul dispenserLa nuova indagine potrebbe confermare la tesi della difesa dell'unico condannato per il delitto secondo cui sull'oggetto c'erano altre impronte E...
Garlasco, c'è un'altra impronta di Alberto Stasi sul dispenser in bagno: per il Ris è del mignolo destroA quasi vent’anni di distanza dal delitto di Garlasco spunta un’altra impronta di Alberto Stasi sul dispender nel bagno di casa Poggi.
Argomenti più discussi: Garlasco, spunta l’impronta del mignolo destro di Stasi sul dispenser; Garlasco: spunta una nuova impronta di Alberto Stasi sul dispenser del sapone. Crolla la teoria della presa acrobatica; Garlasco, l'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio e l'ipotesi sulla mano bagnata: Faceva senso; Garlasco, così l’impronta 33 è stata attribuita a Sempio: i quattro controlli incrociati.
E ora la #Bruzzone cosa si inventera'? Un'altra mezza prova che condannò #Stasi, annientata. Ops #tizzoni? #Campagna? #Poggi? Battete un colpo? #Garlasco, spunta l’impronta del mignolo destro di Stasi sul dispenser - il Giornale x.com
#Garlasco, spunta l’impronta del mignolo destro di #Stasi sul dispenser in bagno, proprio sotto quella dell’anulare. E crolla un altro punto cardine della sentenza di condanna: la presa acrobatica del dosatore del sapone. Il Giornale facebook
Garlasco, c'è un'altra impronta di Alberto Stasi sul dispenser in bagno: per il Ris è del mignolo destroNelle indagini sul delitto di Garlasco spunta una nuova impronta, quella del mignolo destro, di Alberto Stasi sul dispenser del bagno di casa Poggi ... virgilio.it