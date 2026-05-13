Garlasco pm | Sempio non passò per caso davanti alla villetta dopo l' omicidio

Un pubblico ministero ha dichiarato che Sempio non si trovò casualmente davanti alla villetta dopo l’omicidio. Per approfondire il suo passato, è stata avviata una rogatoria volta a ottenere dati da fonti esterne. La ricostruzione delle sue attività è al centro delle indagini in corso. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire il ruolo dell’indagato nei fatti accaduti.

Secondo i pm di Pavia, nell'ambito dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, il cui unico indagato è Andrea Sempio, quest'ultimo "non passò per caso davanti alla villetta dopo l'omicidio". Qualche ora dopo l'omicidio di Chiara Poggi, nel pomeriggio del 13 agosto 2007, l'allora 19enne non sarebbe passato davanti all'abitazione della vittima dopo aver "notato la presenza di un'ambulanza e diverse persone" come mise a verbale. Per i pubblici ministeri, quest'ultima sarebbe "un'altra bugia". Secondo l'accusa, l'indagato "tornò sul luogo del delitto".,, Andrea Sempio non sarebbe...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Garlasco, i pm: Sempio non passò per caso davanti alla villetta dopo l'omicidio.Pm, 'altra bugia'.

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