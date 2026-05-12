Garlasco Sempio a Roma al via perizia personologica; pm | Non passò per caso davanti alla villetta dopo omicidio Chiara

Da ilgiornaleditalia.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Andrea Sempio è arrivato al "Genomica" di Roma, dove si sta sottoponendo alla consulenza personologica disposta nell'ambito dei nuovi sviluppi investigativi sul caso Garlasco. Nella stessa giornata è previsto anche un incontro con del 38enne con il suo pool difensivo. Intanto la Procura di Pavia con.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

garlasco sempio a roma al via perizia personologica pm non pass242 per caso davanti alla villetta dopo omicidio chiara
© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio a Roma, al via perizia personologica; pm: "Non passò per caso davanti alla villetta dopo omicidio Chiara"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio in un forum online per seduttori. Mercoledì davanti ai pmPAVIA – Andrea Sempio sarebbe stato un utente del blog per seduttori ‘Italian Seduction Club’ con il nickname di ‘Andrea S’ dove avrebbe postato...

Andrea Sempio e lo “strano” tragitto in auto davanti a casa di Chiara. I pm: “Non ci passò per caso”Per la Procura di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato per caso, dopo aver "notato la presenza di un'ambulanza e di diverse persone", come mise a...

Argomenti più discussi: Garlasco, Andrea Sempio arriva a Roma per la perizia psicologica: Sono innocente; Garlasco, Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica: Sono innocente, ogni cosa a suo tempo; Garlasco, Sempio a Roma per una perizia psicologica: Ogni cosa a suo tempo.... I legali: Dimostreremo la sua innocenza; Andrea Sempio in stazione a Roma per la perizia psichiatrica: Sembra già costretto ai domiciliari.

garlasco sempio a romaDelitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma: l’assedio dei cronistiAndrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, è a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica nel laboratorio Genomica, nell’ambito del nuovo sviluppo ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web