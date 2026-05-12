Andrea Sempio è arrivato al "Genomica" di Roma, dove si sta sottoponendo alla consulenza personologica disposta nell'ambito dei nuovi sviluppi investigativi sul caso Garlasco. Nella stessa giornata è previsto anche un incontro con del 38enne con il suo pool difensivo. Intanto la Procura di Pavia con.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Sempio a Roma, al via perizia personologica; pm: "Non passò per caso davanti alla villetta dopo omicidio Chiara"

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Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, arriva a Roma circondato da giornalisti e videoperatori. È al laboratorio Genomica per una perizia psicologica e per incontrare il suo pool difensivo, impegnato a costruire la strategia dopo le contestazioni dell x.com

Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi - reddit.com reddit

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