A Garlasco, l’avvocato dei Poggi ha commentato l’inchiesta su Sempio, affermando che questa procedura non affronta i punti chiave della condanna di Stasi. Ha aggiunto che non si può pensare a una revisione del processo eliminando elementi scomodi senza fornire spiegazioni. La questione riguarda la mancanza di chiarimenti su alcuni aspetti che, secondo l’avvocato, sono fondamentali per comprendere la vicenda.

“Non si può immaginare una revisione del processo togliendo quello che non piace e che non torna ma senza spiegarlo”. Parte da qui la riflessione dell’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, che interviene sulla nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco e sull’indagine che vede indagato Andrea Sempio. Parlando con i giornalisti fuori dal Tribunale di Milano, dopo aver estratto copia degli atti a Pavia lo scorso weekend, il legale esprime un giudizio fortemente critico sull’impostazione del nuovo filone investigativo. Tizzoni si dice infatti “un po’ sorpreso” della “ mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti ” tra inquirenti, Procura di Pavia e “la difesa” dell’ex fidanzato di Chiara Poggi che emergerebbero dalla documentazione dell’inchiesta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco – L’avvocato dei Poggi, Tizzoni: “L’inchiesta su Sempio bypassa i punti centrali della condanna di Stasi. Non si può immaginare una revisione togliendo quello che non piace”

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