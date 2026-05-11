Garlasco il legale dei Poggi attacca la nuova inchiesta | ‘Non c’è nulla che possa scagionare Stasi’

Il legale dei Poggi ha commentato l’avvio di una nuova inchiesta, affermando che non esistono elementi che possano assolvere l’indagato. Nel frattempo, un esperto incaricato dalla difesa ha contestato le consulenze della Procura, sottolineando che ci sono molti dubbi ma nessuna prova concreta. La discussione si concentra sulle analisi dell’impronta 33, con il legale che ha ribadito l’assenza di novità che possano cambiare il corso delle indagini.

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Tizzoni smonta le consulenze della Procura e rilancia sull’impronta 33: ‘Troppi dubbi, ma nessuna prova nuova’. Sul delitto di Garlasco si apre adesso un nuovo fronte durissimo. Dopo il deposito degli atti con la chiusura dell’inchiesta a carico di Andrea Sempio, arriva la replica netta della famiglia di Chiara Poggi attraverso il proprio legale, Gian Luigi Tizzoni. Il giudizio dell’avvocato sulle nuove consulenze depositate dalla Procura di Pavia è durissimo. Secondo Tizzoni, infatti, dagli atti non emergerebbe alcun elemento realmente capace di mettere in discussione la condanna definitiva di Alberto Stasi. “Non vedo spazio per una revisione”, afferma il legale, sostenendo che né le nuove analisi medico-legali né le consulenze informatiche o genetiche sarebbero sufficienti a scardinare la sentenza passata in giudicato.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Garlasco, il legale dei Poggi attacca la nuova inchiesta: ‘Non c’è nulla che possa scagionare Stasi’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, Taormina risponde ad Angela Taccia : Impossibile che Sempio non conoscesse Stasi Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio attacca Stasi e lo definisce "carnefice": "Nulla che possa smontare la condanna"Andrea Sempio è diventato noto come unico indagato, per omicidio, nelle nuove indagini sul caso Garlasco. Garlasco, il legale dei Poggi: “Da Pm accanimento, hanno ignorato prove su Stasi”Il legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, si dice “un po’ sorpreso” della “mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti”... Argomenti più discussi: Garlasco, la legale di Sempio dopo l'interrogatorio: Intercettazioni? Commentava trasmissione tv, non ha visto video di Chiara; Garlasco, il legale di Andrea Sempio: La lettura dei post è distorta; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; Delitto di Garlasco, il legale di Sempio sul foglietto con 'assassino': Ennesimo travisamento della prova. Garlasco, il legale di Sempio: L'appunto con 'assassino' era per uno spettacolo x.com Garlasco, il legale dei Poggi: Da Pm accanimento, hanno ignorato prove su StasiIl legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, si dice un po' sorpreso della mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti fra ... lapresse.it