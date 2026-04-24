Garlasco verso chiusura indagini e richiesta rinvio a giudizio per Sempio inquirenti | Stasi non sulla scena del delitto
Le indagini sul delitto a Garlasco si avviano verso la fase finale, con la possibile chiusura delle pratiche e la richiesta di rinvio a giudizio per un sospettato. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti, le verifiche condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano indicano che l’uomo non si trovava sulla scena del crimine al momento dell’evento. La ricostruzione degli eventi prosegue sulla base di elementi raccolti durante le attività investigative.
Secondo la ricostruzione dei magistrati e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, non sarebbero emersi elementi che collochino sulla scena del crimine Alberto Stasi, oggi 41enne, già condannato in via definitiva a 16 anni Tra poche settimane la procura di Pavia chiuderà le indagin.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, a breve la svolta: probabile rinvio a giudizio per Andrea Sempio - Ore 14 Sera 09/04/2026
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