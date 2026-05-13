Garlasco Paola Cappa al veleno contro Stasi | Fidanzato con un' altra il giorno dopo il funerale di Chiara - VIDEO

Il caso di Garlasco continua a suscitare attenzione, con nuove dichiarazioni e sviluppi nelle indagini. Lo scorso 5 maggio, la persona coinvolta è stata interrogata dagli investigatori, durante il quale ha espresso commenti critici nei confronti di Alberto Stasi. La situazione si arricchisce di dettagli che alimentano il quadro delle indagini in corso, mantenendo alta l’attenzione sul caso.

Il caso Garlasco va avanti con continue novità e colpi di scena. Ascoltata dagli investigatori lo scorso 5 maggio, Paola Cappa ha mostrato un certo astio verso Alberto Stasi Paola Cappa è stata ascoltata dagli investigatori sul caso Garlasco lo scorso 5 maggio. Dichiarazioni al veleno contro.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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