Paola Cappa ha affermato che Alberto Stasi si sarebbe fidanzato con un’altra persona già il giorno dopo il funerale di Chiara Poggi. La testimonianza è stata rilasciata durante un procedimento legale in cui si discute della tempistica e delle relazioni dell’indagato. La dichiarazione aggiunge un dettaglio sulla vita privata di Stasi in un periodo cruciale per il caso. La vicenda giudiziaria prosegue con ulteriori accertamenti e testimonianze.

Secondo Paola Cappa, Alberto Stasi “era già fidanzato” dal “giorno dopo” il “funerale” di Chiara Poggi. Lo ha messo a verbale la cugina della vittima dell’omicidio di Garlasco, oggi 41enne, nella sua testimonianza resa il 5 maggio e depositata agli atti dell’ inchiesta su Andrea Sempio, oggi a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica nel laboratorio Genomica. “Ricordo che il giorno del funerale Stasi era insieme a una ragazza di Tromello che io conoscevo. Ho saputo che dal giorno dopo era già fidanzato” con “una mia compagna di classe alle scuole medie o elementari” e con cui “non ho più avuto alcuna frequentazione”, ha detto una delle due gemelle davanti ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, Paola Cappa: “Stasi si fidanzò il giorno dopo il funerale di Chiara”

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