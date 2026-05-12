Garlasco Paola Cappa | Stasi si fidanzò il giorno dopo funerale di Chiara Poggi

Paola Cappa ha dichiarato che Alberto Stasi si sarebbe fidanzato il giorno successivo al funerale di Chiara Poggi. La sua affermazione si basa su quanto riferito da lei stessa, senza ulteriori dettagli o contestualizzazioni. La notizia viene riportata in un contesto di discussione pubblica riguardante il caso giudiziario collegato alla giovane vittima.

Secondo Paola Cappa, Alberto Stasi "era già fidanzato" dal "giorno dopo" il "funerale" di Chiara Poggi. Lo ha messo a verbale la cugina della vittima di Garlasco, oggi 41enne, nella sua testimonianza resa il 5 maggio e depositata agli atti dell'inchiesta su Andrea Sempio sul delitto. "Ricordo che il giorno del funerale Stasi era insieme a una ragazza di Tromello che io conoscevo. Ho saputo che dal giorno dopo era già fidanzato" con "una mia compagna di classe alle scuole medie o elementari" e con cui "non ho più avuto alcuna frequentazione", ha detto una delle due gemelle davanti ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Paola Cappa ha precisato che si è trattato di una sua "sensazione" in seguito confermata da numerosi "articoli" di giornale su "questa vicenda".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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