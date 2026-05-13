Garlasco Nordio denuncia | Condanna di Stasi fu assurda bisogna cambiare la legge

Il ministro della Giustizia ha commentato la condanna di un ex imputato, definendola assurda, e ha affermato che bisogna modificare la legge. La dichiarazione è stata rilasciata durante un convegno dedicato al supporto psicologico per gli agenti di polizia penitenziaria. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di questa sentenza e sulla necessità di interventi normativi per evitare casi simili in futuro.

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“Se una persona può essere condannata soloal di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stataassolta due volteda una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello?“. Il circo mediatico intorno aldelitto di Garlascoraggiunge anche i piani alti di via Arenula e infatti così si esprime il ministro della GiustiziaCarlo Nordioin merito alla condanna diAlberto Stasi. Il ministro ricostruisce la vicenda processuale di Stasi, ricordando come l’imputato fu assolto davanti alla corte d’Assise e in Appello. Poi, prosegue Nordio, “una decisione della Cassazione rinviò il processo, integrandolo con alcune, diciamo così,nuove considerazionie si arrivò a una condanna“.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, Nordio denuncia: “Condanna di Stasi fu assurda, bisogna cambiare la legge” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, il ministro Nordio: "Condanna Stasi? Paradossale, legge va cambiata""Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una... Leggi anche: Nordio sul caso Garlasco: "Com'è stato possibile condannare Stasi? La legge va cambiata" Argomenti più discussi: Garlasco, spunta una archiviazione sconosciuta del 2013 contro ignoti; Garlasco circo mediatico, tutti intercettati: anche i familiari di Chiara Poggi. La verità granitica e la terza richiesta di revisione. Garlasco, Carlo Nordio: «Come è stato possibile condannare Alberto Stasi dopo due assoluzioni e senza nuove prove? Un paradosso»Il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna sul caso di Garlasco e critica la condanna che la Cassazione ha dato ad Alberto Stasi nel 2013. «Se una persona può ... leggo.it Stasi condannato dopo due assoluzioni? Legge sbagliata, Nordio sul caso GarlascoNordio riaccende il dibattito sul caso Garlasco criticando la condanna di Alberto Stasi dopo due assoluzioni e le nuove indagini su Andrea Sempio. notizie.it