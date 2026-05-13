Garlasco Nordio denuncia | Condanna di Stasi fu assurda bisogna cambiare la legge
Il ministro della Giustizia ha commentato la condanna di un ex imputato, definendola assurda, e ha affermato che bisogna modificare la legge. La dichiarazione è stata rilasciata durante un convegno dedicato al supporto psicologico per gli agenti di polizia penitenziaria. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di questa sentenza e sulla necessità di interventi normativi per evitare casi simili in futuro.
“Se una persona può essere condannata soloal di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stataassolta due volteda una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello?“. Il circo mediatico intorno aldelitto di Garlascoraggiunge anche i piani alti di via Arenula e infatti così si esprime il ministro della GiustiziaCarlo Nordioin merito alla condanna diAlberto Stasi. Il ministro ricostruisce la vicenda processuale di Stasi, ricordando come l’imputato fu assolto davanti alla corte d’Assise e in Appello. Poi, prosegue Nordio, “una decisione della Cassazione rinviò il processo, integrandolo con alcune, diciamo così,nuove considerazionie si arrivò a una condanna“.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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