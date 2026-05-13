Nelle carte della procura di Garlasco è stato incluso anche l’interrogatorio dell’ex pubblico ministero Pezzino, che ha dichiarato di aver fatto il massimo sforzo nelle indagini prima di archiviare il procedimento contro Sempio. L’ex pm ha precisato di aver scritto personalmente la richiesta di archiviazione e di non aver mai minimizzato l’importanza dell’indagine sul caso Poggi, avvenuto nel 2016 nella cittadina lombarda.

“Ho redatto io la richiesta di archiviazione” di Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, nel 2016 a Garlasco, e “non ho mai sottovalutato la rilevanza dell’indagine”. Sono le parole messe a verbale dall’ex pm Giulia Pezzino, sentita il 20 novembre scorso dal procuratore di Brescia Francesco Prete e dalla pm Claudia Moregola, davanti a sette tra uomini della Guardia di finanza e dei carabinieri di Milano. Un interrogatorio finito nelle carte della nuova accusa a Sempio. “L’esposto della signora Ligabo’ (la madre di Stasi, ndr ) mi sembrava prima vista infondato”, ha detto la magistrata, “ma ho profuso comunque il massimo sforzo e ho cercato di non farmi condizionare dal fatto che ci fosse una persona, Alberto Stasi, in carcere con sentenza passata in giudicato”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Garlasco, nelle carte della procura anche l’interrogatorio dell’ex pm Pezzino: “Feci il massimo sforzo nelle indagini, prima di archiviare Sempio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, Sempio e il soliloquio prima dell’interrogatorio: “Alle 9.30 a casa”, per i pm è l’orario della morte di Chiara Poggi. Già stabilito nelle sentenze su Stasi

Garlasco – L’ex pm di Pavia Pezzino: “Chiesi io di archiviare Sempio. Venditti supervisionava. Mai sottovalutato la rilevanza dell’indagine”La tanto dibattuta richiesta di archiviazione della Procura di Pavia su Andrea Sempio, accolta dal giudice per le indagini preliminari, fu decisa da...

Temi più discussi: Garlasco, l’audio di Sempio riapre lo scontro sulle carte dell’inchiesta; Caso Garlasco, per la prima volta Alberto Stasi vede le carte dell’inchiesta su Sempio; Caso Garlasco, procura Pavia chiude indagine: Chiara Poggi ha rifiutato Sempio e lui l'ha uccisa; Garlasco: condannato l'ex carabiniere Pappalardo nel processo Clean 2.

Il delitto di #Garlasco. #AndreaSempio a #Roma per la consulenza sulla sua personalità. Nelle carte della procura di #Pavia anche gli audio delle intercettazioni x.com

Garlasco, le carte segrete su Sempio e il sistema Pavia: condannato l’ex carabiniere PappalardoCinque anni e 8 mesi per l'ex ufficiale dei carabinieri coinvolto nel caso Garlasco e nel processo Clean 2 a Pavia. ilfattoquotidiano.it

Garlasco, a Milano spunta una nuova inchiesta: chi c'è nel mirinoUlteriore carne sul fuoco del caso Garlasco. Un nuovo filone di indagine è in procinto di partire: stavolta non sul delitto in sé, ... iltempo.it