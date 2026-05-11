A Garlasco, un’intercettazione e un nuovo soliloquio di Andrea Sempio sono al centro dell’attenzione. Secondo i pm, Sempio avrebbe indicato alle 9.30 come l’orario della morte di Chiara Poggi, un dato già confermato nelle sentenze sul caso Stasi. La conversazione risale all’interrogatorio dell’8 febbraio 2017, quando Sempio era stato indagato per la prima volta.

L’ennesima intercettazione e il nuovo soliloquio di Andrea Sempio. Per la procura di Pavia, prima dell’interrogatorio dell’8 febbraio 2017 quando era stato indagato la prima volta, avrebbe “confessato” l’orario della morte di Chiara Poggi. Alle 9.30. Un dato consacrato già da oltre un anno – fascia 9.12-9.35 – nella sentenza della Cassazione che aveva confermato – nel dicembre del 2015 – la condanna definitiva per Alberto Stasi. Nella captazione, avvenuta mentre Sempio si trova in auto, il 38enne parla tra sé e sé, in un flusso di frasi frammentate e parzialmente incomprensibili come del resto tutti gli altri audio diventati noti con la chiusura dell’inchiesta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Sempio e il soliloquio prima dell’interrogatorio: “Alle 9.30 a casa”, per i pm è l’orario della morte di Chiara Poggi. Già stabilito nelle sentenze su Stasi

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