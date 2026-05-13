Un ex magistrato di Pavia ha rivelato di aver richiesto l'archiviazione di un procedimento riguardante un'indagine su Andrea Sempio, decisione poi approvata dal giudice per le indagini preliminari. La richiesta fu supervisionata da un altro magistrato attivo nella stessa procura. La stessa ex pm ha dichiarato di non aver mai sottovalutato l'importanza dell'inchiesta nel corso delle indagini.

La tanto dibattuta richiesta di archiviazione della Procura di Pavia su Andrea Sempio, accolta dal giudice per le indagini preliminari, fu decisa da Giulia Pezzino la magistrata assegnataria del fascicolo che ha lasciato l’ordine giudiziario nel febbraio 2025. Su quella archiviazione, decisa da gip Fabio Lambertucci, è stata aperta un’indagine a Brescia p er corruzione in atti giudiziari, fortemente ridimensionata dalla Cassazione, e in cui sono indagati l’ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti e Giuseppe Sempio, padre di Andrea. Nel suo provvedimento il gip aveva sottolineato l’”inconsistenza degli sforzi profusi dalla difesa Stasi e tendente a rinvenire un diverso, alternativo, colpevole dell’uccisione di Chiara Poggi“.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco – L’ex pm di Pavia Pezzino: “Chiesi io di archiviare Sempio. Venditti supervisionava. Mai sottovalutato la rilevanza dell’indagine”

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