Garlasco menzionato 1,4 milioni di volte sul web in 14 mesi l’analisi Arcadia Mood

Da webmagazine24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(Adnkronos) – Dal mese di marzo 2025 e fino al 10 maggio di quest’anno nelle conversazioni digitali il termine 'Garlasco' è stato menzionato 1.4 milioni di volte, un volume di citazioni a sua volta si è tramutata in una polarizzazione di 23.3 milioni di interazioni. Gli attori, utenti pubblici che sui social, siti e blog. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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