Intelligence | sul web radicalizzati anche gli under 14 Aumentano i contenuti jihadisti

Sul web si registrano crescenti casi di giovani, anche sotto i 14 anni, coinvolti in attività radicalizzate, con un aumento dei contenuti a sfondo jihadista. Alla presenza del Presidente della Camera e del Sottosegretario alla Presidenza, le autorità hanno discusso di questa problematica. Sono stati evidenziati dati e tendenze relativi alla diffusione di materiali estremisti tra i più giovani.

Il documento ha analizzato l'impatto sulla sicurezza derivante dall'uso delle nuove tecnologie. Si configurano scenari allarmanti. Intanto aumentano i rischi di attività di Hamas in Europa Alla presenza del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, è stata presentata a Montecitorio la Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026 ‘Governare il cambiamento – Scenari della sicurezza nazionale’. Nel testo, articolato in oltre 150 pagine, il punto di partenza è i rischi e le sfide rappresentati dalle nuove tecnologie, che inevitabilmente investono ogni settore della società. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

