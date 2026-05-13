A Garlasco, le indagini sulla morte di Chiara hanno portato a nuovi dettagli emersi da una consulenza medico-legale firmata dalla professoressa Cristina Cattaneo. Secondo quanto emerso, l’autore del gesto avrebbe agito mentre la vittima era ancora in vita. Le analisi forensi hanno fornito elementi che approfondiscono le modalità dell’evento. La Procura sta esaminando attentamente i risultati per ricostruire con precisione quanto accaduto.

La nuova consulenza medico-legale firmata dalla professoressa Cristina Cattaneo torna a mettere in discussione alcuni punti chiave della ricostruzione giudiziaria sul delitto di Garlasco, riaprendo il dibattito su dinamica dell’aggressione, tempi e comportamento della vittima nelle fasi immediatamente precedenti alla morte di Chiara Poggi. Secondo il documento, sul corpo della giovane sarebbero presenti almeno cinque lesioni agli arti superiori compatibili, con “elevata probabilità”, con gesti difensivi messi in atto durante una colluttazione. Un elemento che, se confermato, inciderebbe direttamente sulla lettura dell’aggressione così come cristallizzata nelle precedenti sentenze.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, l’orrore scoperto su Chiara: “Quando l’ha fatto era ancora viva”

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Garlasco, la Procura contro Sempio: Chiara uccisa dopo rifiuto sessuale - Ore 14 del 30/04/2026

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