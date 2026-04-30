Garlasco Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale colpita almeno 12 volte su cranio e volto anche quando era incosciente

Da ilgiornaleditalia.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un procedimento giudiziario, i pubblici ministeri hanno accusato un uomo di aver ucciso una giovane donna, colpendola almeno 12 volte sulla testa e sul volto, anche quando era incosciente. Secondo le indagini, l’omicidio sarebbe avvenuto dopo un rifiuto di natura sessuale. L’uomo indicato come responsabile sarebbe l’unico sospettato, e le accuse sono state formulate sulla base di elementi raccolti durante le indagini.

Secondo i pm, Andrea Sempio sarebbe l'unico assassino di Chiara Poggi e avrebbe ucciso la ragazza per il rifiuto di un approccio sessuale. Non ci sarebbe alcun concorso con altre persone, dunque Alberto Stasi sarebbe innocente "Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio per un rifiuto sessuale, col.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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