Garlasco Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale colpita almeno 12 volte su cranio e volto anche quando era incosciente

In un procedimento giudiziario, i pubblici ministeri hanno accusato un uomo di aver ucciso una giovane donna, colpendola almeno 12 volte sulla testa e sul volto, anche quando era incosciente. Secondo le indagini, l’omicidio sarebbe avvenuto dopo un rifiuto di natura sessuale. L’uomo indicato come responsabile sarebbe l’unico sospettato, e le accuse sono state formulate sulla base di elementi raccolti durante le indagini.