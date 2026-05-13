Garlasco l' ex vicina di casa di Chiara rivela | Si disse seccata perché gli amici di suo fratello entravano in camera sua

Da ilgiornaleditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, una testimone chiave ha raccontato che l’ex vicina di casa di Chiara si era mostrata seccata per l’ingresso degli amici del fratello nella sua stanza. La testimonianza di Maristella Gabetta, chiamata a deporre nelle indagini, fornisce dettagli sulla vita quotidiana e sui rapporti tra le persone coinvolte. Le sue dichiarazioni vengono considerate importanti nel quadro delle indagini sul delitto avvenuto in paese.

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Le parole di Maristella Gabetta, testimone chiave nelle indagini sul delitto di Garlasco nonché amica d'infanzia della vittima, rivelano che Chiara era infastidita dai compagni del fratello Marco, che invadevano la sua privacy entrando in camera sua per giocare al pc È il 18 giugno 2025 quand.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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