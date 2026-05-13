Un'ex vicina di Chiara Poggi ha ricordato che la giovane era molto innamorata di Stasi e si lamentava degli amici del fratello che entravano spesso nella sua camera. La testimonianza si aggiunge alle varie dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco, avvenuto diversi anni fa. La donna ha descritto alcuni atteggiamenti di Chiara e delle persone vicine alla famiglia, senza fornire dettagli su eventuali responsabilità.

Chiara Poggi era “molto innamorata” di Alberto Stasi mentre si lamentava degli amici del fratello “che entravano in camera sua”. Questo avrebbe detto ai pm e ai carabinieri, l’amica e vicina di casa della vittima del delitto di Garlasco. Le sue parole rivelerebbero che la giovane era infastidita dai compagni di Marco che invadevano la sua privacy. La vicina di casa su Chiara Poggi La vicina sugli amici del fratello di Chiara L'email in cui si parlava di "un piccione" La vicina di casa su Chiara Poggi La Repubblica riporta le frasi che l’ex vicina di casa e amica di Chiara Poggi avrebbe detto ai carabinieri e ai pm. Maristella Gabetta, oggi 37enne, è stata sentita come testimone il 18 giugno 2025.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Delitto di Garlasco, l'ex vicina di Chiara Poggi: "Seccata dagli amici del fratello che entravano in camera"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GARLASCO, OMICIDIO CHIARA POGGI: GLI AUDIO E UNA PISTA ALTERNATIVA

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, la frase di Chiara che cambia tutto: “Quegli amici entravano nella mia camera”

Leggi anche: Delitto di Garlasco, la rivelazione bomba della vicina di Chiara Poggi: “Sempio? Vi dico tutto”

Temi più discussi: Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Delitto di Garlasco, per la procura Sempio è l’assassino; L’aggressione, l’orario e il movente del delitto di Garlasco: le due verità sulla morte di Chiara; Garlasco, Procura chiude indagine su Sempio: 'Ha ucciso Chiara Poggi'.

Pomeriggio del 14 aprile 2025, Andrea Sempio è solo a bordo della sua Suzuki e ascolta un podcast dal canale Bugalalla sul delitto di Garlasco. Al termine, tace per due minuti, quindi inizia a riflettere ad alta voce. Delle tre chiamate, e il riferimento sarebbe x.com

Delitto di Garlasco, l'ex vicina di Chiara Poggi: Seccata dagli amici del fratello che entravano in cameraAmica della vittima, la vicina dichiarò ai pm e ai carabinieri che Chiara era molto innamorata di Stasi e si lamentava degli amici del fratello ... virgilio.it

Lo speciale di Sky TG24 sul delitto di GarlascoL’indagato ha dato mandato a una psicoterapeuta-criminologa di redigere una consulenza personologica: le operazioni sono iniziate ieri a Roma. I pm: In un audio Sempio sembra svelare l'orario ... tg24.sky.it