Garlasco ex vicina di Chiara Poggi punta il dito sugli amici del fratello seccata che entrassero in camera

Una vicina di Chiara Poggi ha dichiarato di essere seccata perché alcuni amici del fratello della ragazza entravano nella sua camera a Garlasco. La donna ha riferito di aver assistito a questa situazione e di averne parlato con Chiara, che si era lamentata di questa presenza non autorizzata. Non ci sono altre informazioni sulle motivazioni o sui dettagli precisi di questi accessi.

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Chiara Poggi era “molto innamorata” di Alberto Stasi mentre si lamentava degli amici del fratello “che entravano in camera sua”. Questo avrebbe detto ai pm e ai carabinieri, l’amica e vicina di casa della vittima del delitto di Garlasco. Le sue parole rivelerebbero che la giovane era infastidita dai compagni di Marco che invadevano la sua privacy. La vicina di casa su Chiara Poggi La vicina sugli amici del fratello di Chiara L'email in cui si parlava di "un piccione" La vicina di casa su Chiara Poggi La Repubblica riporta le frasi che l’ex vicina di casa e amica di Chiara Poggi avrebbe detto ai carabinieri e ai pm. Maristella Gabetta, oggi 37enne, è stata sentita come testimone il 18 giugno 2025.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, ex vicina di Chiara Poggi punta il dito sugli "amici del fratello, seccata che entrassero in camera" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Delitto di Garlasco, l'ex vicina di Chiara Poggi: "Seccata dagli amici del fratello che entravano in camera"Chiara Poggi era “molto innamorata” di Alberto Stasi mentre si lamentava degli amici del fratello “che entravano in camera sua”. Garlasco, vicina di casa di Chiara Poggi "convinta" che l'assassino è Stasi: "Sapevo tante cose, lui bugiardo"In un servizio di Quarto Grado sul caso Garlasco, una vicina di casa di Chiara Poggi ha raccontato di avere pensato subito ad Alberto Stasi,... Temi più discussi: Delitto di Garlasco, l'ex vicina di Chiara Poggi: Seccata dagli amici del fratello che entravano in camera; Garlasco, la vicina di Chiara: Si disse seccata: gli amici del fratello entravano in camera sua; Garlasco, Andrea Sempio e le nuove prove: il dossier completo; Il bivio di Stasi, più vicina la richiesta di revisione: Sono commosso. Garlasco, Andrea Sempio intercettato: 'Ho visto il video di Chiara Poggi e Alberto Stasi, lei mi ha rifiutato' reddit L’insabbiamento sull’omicidio di Chiara Poggi e quelle inchieste che non indagano sulla massoneria 03/05/2026 di Cesare Sacchetti La montagna della procura di Pavia sull’inchiesta dell’omicidio di Chiara Poggi alla fine ha partorito un topolino di nome And x.com Delitto di Garlasco, l'ex vicina di Chiara Poggi: Seccata dagli amici del fratello che entravano in cameraAmica della vittima, la vicina dichiarò ai pm e ai carabinieri che Chiara era molto innamorata di Stasi e si lamentava degli amici del fratello ... virgilio.it Garlasco, chiuse le indagini sul delitto di Chiara Poggi: ora è tutto ufficialeAggiornamenti sul caso Chiara Poggi: Andrea Sempio si avvale della facoltà di non rispondere. Scopri le ultime intercettazioni e le reazioni degli avvocati ... bigodino.it