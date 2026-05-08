Nelle carte dell'inchiesta emergono nuove intercettazioni di Sempio relative a Chiara Poggi. In un dialogo registrato dagli investigatori, Sempio si rivolgeva a Chiara con un commento ironico, usando un linguaggio colorito. La difesa ha definito quei commenti come semplici osservazioni, senza altri risvolti. Le registrazioni fanno parte di un filone di indagini in corso.

Nelle carte dell'inchiesta figura un nuovo soliloquio di Sempio registrato dagli investigatori: la frase viene interpretata dai carabinieri come una possibile rivelazione del sentimento di "odio" provato da Andrea nei confronti di Chiara e che si configura come aggravante, insieme alla crudeltà, del.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, intercettazioni di Sempio su Chiara Poggi: "Bella st*onza a mettere giù il telefono", difesa: "Semplici commenti"

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Nel corso di una intercettazione ambientale del 14 aprile 2025, in base a quanto emerge dalla informativa dei carabinieri sul caso Garlasco, Andrea Sempio non avrebbe nascoso il disappunto per la reazione di Chiara Poggi ad un sua telefonata nell'agos x.com