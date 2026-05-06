Nel corso delle indagini, sono state rese note intercettazioni inedite che coinvolgono un uomo, il quale parlava di Chiara Poggi da solo durante una conversazione in auto. Secondo quanto riferito dal Tg1, in queste registrazioni si evidenzia un tentativo di approccio da parte dell'uomo che poi sarebbe stato rifiutato dalla ragazza. Le intercettazioni si sommano ad altri elementi già emersi nel procedimento giudiziario.

Intercettazioni inedite, che si aggiungerebbero ai tanti altri elementi d'accusa in gran parte già emersi. È questa la novità dei faccia a faccia tra Sempio, Marco Poggi e i pm di Pavia, andati in scena oggi in procura. Andrea, indagato, si è avvalso della facoltà di non rispondere come annunciato nei giorni scorsi dai suoi avvocati. A rivelarne il contenuto è il Tg1: le intercettazioni che i pm di Pavia hanno fatto ascoltare al fratello di Chiara Poggi, Marco, riguardano alcune frasi che Andrea Sempio ha pronunciato da solo, in auto, in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco e alla vicenda per cui è...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, le intercettazioni di Sempio. Il Tg1: «Tentò un approccio e Chiara Poggi rifiutò». Parlava di lei da solo in auto

GARLASCO INTERCETTAZIONI.CHIARA POGGI,I KILLER,ANDREA SEMPIO,MARCO E CUGINE,SOLO BUGIARDI ASSASSINI!

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