Garlasco le intercettazioni ai coniugi Sempio | È colpa mia…

Le ultime intercettazioni dei coniugi coinvolti nel caso di Garlasco hanno portato alla luce una frase in cui uno dei due afferma: “È colpa mia…”. Le indagini in corso proseguono con l’obiettivo di chiarire gli aspetti ancora oscuri della vicenda, che ha suscitato molta attenzione nell’opinione pubblica. I dettagli emersi contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sul processo e sulle eventuali responsabilità.

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco continuano a far emergere dettagli che riaccendono l’attenzione su uno dei casi più discussi della cronaca italiana. Negli ultimi giorni, l’attenzione degli inquirenti si è concentrata su una serie di elementi considerati potenzialmente decisivi, tra cui alcune intercettazioni telefoniche e vecchi documenti che potrebbero offrire una lettura diversa di quanto accaduto il 13 agosto 2007. >> “Ho una comunicazione importante e urgente su Alberto Stasi”. Garlasco, l’annuncio dall’avvocato: cosa sta succedendo A tenere banco sono soprattutto le verifiche sugli spostamenti, sugli alibi e sulle dichiarazioni rese nel corso degli anni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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