Garlasco le intercettazioni di Sempio | Ho preso un gatto c*** cosa emerge

A Garlasco, sono state rese note nuove intercettazioni che coinvolgono Andrea Sempio. Le registrazioni rivelano frasi in cui Sempio fa riferimento a un gatto, e le forze dell'ordine hanno acquisito ulteriori dettagli su alibi, orari e contatti. Questi elementi sono stati raccolti per verificare la coerenza di una possibile versione alternativa degli eventi. Le indagini continuano a focalizzarsi sulla ricostruzione dei fatti e sui movimenti dell'indagato.

Il nome di Andrea Sempio è tornato al centro delle indagini dopo nuovi approfondimenti, gli investigatori hanno raccolto ulteriori dati su alibi, orari e contatti, nel tentativo di verificare la tenuta complessiva di una ricostruzione alternativa dei fatti. Stando a quanto detto oggi a Mattino Cinque, la Procura ha intenzione di chiudere definitivamente le indagini e decidere sulla posizione di Sempio entro la fine di maggio. La relazione più attesa è quella firmata dalla professoressa Cristina Cattaneo, ha riesaminato l’autopsia e la scena del crimine avvalendosi di tecnologie avanzate che suggeriscono l’esistenza di una colluttazione tra la vittima e il suo aggressore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, le intercettazioni di Sempio: "Ho preso un gatto c***, cosa emerge “Abbiamo le prove”. Garlasco, gli avvocati di Sempio in procura: cosa succedeGli avvocati di Andrea Sempio si sono presentati oggi, 19 febbraio, in Procura a Pavia per depositare una relazione difensiva relativa... Leggi anche: Garlasco, minacce social a Sempio e Marco Poggi: “Ho amici mafiosi, vogliono torturarli”. Scattano le denunce Garlasco, intercettazioni esclusive: “anfetamina, cocaina, suicidi e silenzi” Temi più discussi: Mattino Cinque: Garlasco, l e indagini e il profilo psicologico di Sempio Video; Garlasco, nuove intercettazioni di Sempio; Garlasco, la Procura fissa la scadenza delle indagini: quando potrebbe arrivare la decisione su Andrea Sempio; Garlasco, l’audio shock di Sempio: Quattro femmine per ogni maschio. Garlasco, audio inedito di Sempio scatena nuove polemiche sul clima di violenza contro le donneLe nuove intercettazioni su Andrea Sempio riaccendono il caso Garlasco Nel 2017, un’intercettazione di Andrea Sempio, oggi unico indagato per concorso ... assodigitale.it Garlasco, l’audio shock di Sempio: «Quattro femmine per ogni maschio»Un'intercettazione del 2017 di Andrea Sempio riaccende il delitto di Garlasco: parole controverse e polemiche sul web ... panorama.it “Arriva il momento”. Garlasco, il conto alla rovescia per Andrea Sempio - facebook.com facebook Garlasco, "killer di Chiara Poggi nascosto in giardino, ha scavalcato il muretto di cinta, trovato frammento della parete" x.com