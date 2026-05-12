Garlasco le intercettazioni a Sempio a Mattino Cinque | Lo trovano sicuro

Nel caso di Garlasco, le ultime intercettazioni diffuse durante la trasmissione Mattino Cinque coinvolgono Andrea Sempio e sono state commentate in diretta. In queste conversazioni, Sempio viene descritto come una persona ritenuta sicura dagli interlocutori. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, con discussioni che si concentrano sui dettagli emersi dalle recenti indagini e intercettazioni.

Il caso di Garlasco continua a monopolizzare l’attenzione televisiva e social, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi legati alla nuova inchiesta su Andrea Sempio. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, ogni dettaglio che emerge finisce inevitabilmente per riaccendere il dibattito pubblico. Negli ultimi giorni, talk show e programmi di approfondimento stanno dedicando ampio spazio alle nuove intercettazioni e agli elementi investigativi emersi dall’indagine coordinata dalla Procura di Pavia. >> Cinema e tv in lutto, l’attrice è morta dopo una carriera da numero uno Nella puntata di stamani di Mattino 5, Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono tornati a parlare proprio delle intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, dopo Stasi e Sempio a quando gli altri

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#Garlasco, #Longo a #Mattino5: Aspettiamo(..)e ascoltiamole queste intercettazioni(..)Ma se davvero lui ha chiamato Chiara e le ha fatto delle avance, ma come è possibile che Chiara non l'abbia detto né al fratello né al fidanzato?(..) #intercettazioni #Sempi x.com

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