Nel 2007, il fratello di Chiara Poggi aveva dichiarato di aver usato il computer mentre la sorella scaricava video intimi che la ritraevano insieme al suo fidanzato. Tuttavia, nel 2025, l’uomo ha negato di aver fatto quella dichiarazione e ha ritrattato quanto affermato in passato. Il pubblico ministero ha definito poco credibili le sue ultime affermazioni.

Interrogato nel 2007, il fratello di Chiara Poggi aveva raccontato di aver usato il computer mentre la sorella stava scaricando i video intimi che ritraevano lei e il fidanzato Alberto Stasi. Sentito nuovamente nell'ambito delle nuove indagini, 18 anni dopo il fratello della vittima ha cambiato vers.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, le incongruenze di Marco Poggi: nel 2007 parlò dei video di Chiara, nel 2025 negò e ritrattò, pm: "Poco credibile"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GARLASCO: I SEGRETI DI MARCO POGGI E ANDREA SEMPIO SUL PC MANOMESSO DI CHIARA. I DOCUMENTI INEDITI.

Notizie correlate

Garlasco, pm svelano il movente di Sempio: intercettato nel 2025 parla dei video e del rifiuto di Chiara PoggiNell'interrogatorio di oggi davanti all'indagato Andrea Sempio i pm di Pavia hanno svelato quello che ritengono sia il movente sull'omicidio di...

Garlasco, Stasi su Sempio: "Chiara non lo citò mai e non mi parlò di alcuna avance, fu Marco Poggi a chiedermi dei video"Nel verbale dell'interrogatorio del 20 maggio 2025 emerge il pensiero di Stasi sulla circolazione dei video intimi che aveva registrato con la sua...

Temi più discussi: 1mattina News 2025/26 - Delitto Garlasco, le incongruenze di Marco Poggi - 08/05/2026 - Video; Sempio ha rubato quel video o lo ha preso con Marco: l’ipotesi dei carabinieri sul filmato di Chiara e Alberto e le incongruenze del fratello di lei; Caso Garlasco, le intercettazioni inedite che riscrivono ancora l'inchiesta e ipotizzano il movente; Garlasco, nuove ombre sulle testimonianze di Marco Poggi: ostilità e difesa costante di Sempio.

Marco Poggi da testimone a indagato nel caso Garlasco: le nuove ombre sull’inchiestaDelitto di Garlasco, perché la Procura riapre il caso Poggi-Sempio La Procura di Pavia ha riaperto le indagini sul delitto di Garlasco, ricollocando a ... assodigitale.it

Garlasco, legale Marco Poggi Procura in crisi | Sospetti su famiglia perché impianto accusatorio è deboleGarlasco, per il legale di Marco Poggi i sospetti sulla famiglia nascono dalla debolezza dell'impianto accusatorio: La Procura di Pavia è in crisi ... ilsussidiario.net