Garlasco pm svelano il movente di Sempio | intercettato nel 2025 parla dei video e del rifiuto di Chiara Poggi

Durante un interrogatorio svoltosi oggi, i pubblici ministeri di Pavia hanno rivelato ai dettagli il movente attribuito all’indagato nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. L’indagato, Andrea Sempio, è stato ascoltato e, secondo quanto riferito, avrebbe parlato di video e del suo rifiuto nei confronti della vittima. I pm hanno illustrato le loro ipotesi davanti all’uomo, senza però rendere pubblici ulteriori elementi di prova.

Nell'interrogatorio di oggi davanti all'indagato Andrea Sempio i pm di Pavia hanno svelato quello che ritengono sia il movente sull'omicidio di Chiara Poggi. Avrebbero mostrato la trascrizione di una intercettazione in auto in cui si sente l'indagato dire: "Io gli ho detto 'riusciamo a vederci?'. E lei mi ha messo giù".🔗 Leggi su Fanpage.it Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla procura il 6 maggio. Il pm: “Ha ucciso Chiara Poggi da solo” Notizie correlate Garlasco, "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per un rifiuto sessuale", il movente dell'omicidio secondo i pm di PaviaLa procura sostiene che il 38enne abbia aggredito la Poggi da solo, con l'aggravante dei "motivi abietti legati all'odio provato nei confronti della... Leggi anche: Garlasco, l’accusa dei pm a Sempio: «Uccise Chiara Poggi dopo il rifiuto a un approccio sessuale» Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Garlasco, i pm svelano il movente: Chiara uccisa da Sempio dopo un approccio sessuale rifiutato; Caso Garlasco: i pm, 'Chiara Poggi rifiutò l'approccio sessuale di Sempio'; Garlasco, i Pm di Pavia: Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi, scoperto il movente; Garlasco, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo averlo rifiutato secondo la Procura di Pavia. Caso Garlasco, Tg1: Sempio intercettato: Ho visto il video di Chiara e Alberto. L'indagato non ha risposto ai pm. La Procura: Indagini non sono finiteMarco Poggi ascoltato dai magistrati come testimone conferma la versione di sempre e la fiducia nell'amico ora indicato dagli inquirenti come unico colpevole dell'omicidio di Chiara: Mai visto video ... adnkronos.com Garlasco, a Sempio contestate intercettazioni inedite in cui ammette di aver visto il video intimo di Chiara e AlbertoGarlasco, a Sempio contestate intercettazioni inedite in cui ammette di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto ... rtl.it Dopo quasi quattro ore, Andrea Sempio ha lasciato la Procura di Pavia. Il 39enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è uscito in auto, accompagnato dai suoi avvocati, senza fermarsi davanti ai numerosi giornalisti presenti. I legali, ieri, avevano annunci - facebook.com facebook Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio e Chiara Poggi ha rifiutato. Avrebbe chiamato la ragazza al telefono prima del delitto #ANSA x.com