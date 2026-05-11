Garlasco Stasi su Sempio | Chiara non lo citò mai e non mi parlò di alcuna avance fu Marco Poggi a chiedermi dei video
Durante l'interrogatorio del 20 maggio 2025, l'uomo ha dichiarato che Chiara non aveva mai menzionato alcuna avances e che non aveva mai citato il nome del presunto interessato. Ha inoltre riferito che fu Marco Poggi a chiedergli dei video riguardanti la vicenda. La sua testimonianza si concentra sulla dinamica degli incontri e sui dettagli delle conversazioni ritenute rilevanti nel procedimento in corso.
Nel verbale dell'interrogatorio del 20 maggio 2025 emerge il pensiero di Stasi sulla circolazione dei video intimi che aveva registrato con la sua ragazza di allora e su chi avesse potuto vederli: "Tendo a escludere che Marco sapesse della loro esistenza: qualche giorno dopo l'omicidio di Chiara mi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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