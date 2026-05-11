Garlasco Stasi su Sempio | Chiara non lo citò mai e non mi parlò di alcuna avance fu Marco Poggi a chiedermi dei video

Da ilgiornaleditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'interrogatorio del 20 maggio 2025, l'uomo ha dichiarato che Chiara non aveva mai menzionato alcuna avances e che non aveva mai citato il nome del presunto interessato. Ha inoltre riferito che fu Marco Poggi a chiedergli dei video riguardanti la vicenda. La sua testimonianza si concentra sulla dinamica degli incontri e sui dettagli delle conversazioni ritenute rilevanti nel procedimento in corso.

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Nel verbale dell'interrogatorio del 20 maggio 2025 emerge il pensiero di Stasi sulla circolazione dei video intimi che aveva registrato con la sua ragazza di allora e su chi avesse potuto vederli: "Tendo a escludere che Marco sapesse della loro esistenza: qualche giorno dopo l'omicidio di Chiara mi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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